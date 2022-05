Prezydent: USA i sojusznicy nie powinni dawać się zastraszyć Rosji

USA i sojusznicy nie mogą dać się zastraszyć Rosji, która grozi odwetem nuklearnym za dostarczanie pomocy Ukrainie - przekazał na łamach "The Wall Street Journal" prezydent Andrzej Duda. Gazeta zwraca uwagę, że to pierwszy wywiad dla "zachodnich mediów" od wizyty głowy polskiego państwa w Kijowie. - Gdyby była potrzeba, Wołodymyr Zełenski po prostu do mnie dzwoni - mówił Duda o wsparciu, jakie Polska udziela Ukrainie.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda / Mateusz Marek / PAP