Pierwszy tydzień matury 2022. Najważniejsze informacje i terminy. O tym nie możesz zapomnieć

Matura 2022 Ważne zmiany na maturze 2022. Obowiązują nowe zasady. Maturzysto, o tym musisz wiedzieć

Matura 2022 rozpoczyna się tuż po majówce i potrwa do 23 maja. Na pierwszy ogień idą egzaminy z przedmiotów, które są na maturze obowiązkowe. Jest ich trzy: język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Każdy absolwent liceum lub technikum musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z tych egzaminów, aby zdać maturę 2022.

Wśród języków obcych nowożytnych od lat największa popularnością cieszy się język angielski. Przystępuje do niego najwięcej abiturientów.

Matura 2022. Kiedy polski, matematyka i angielski?

Jak wygląda w 2022 roku harmonogram matur z przedmiotów obowiązkowych? Swoje zmagania abiturienci rozpoczną zaraz po majówce:

Środa 4 maja godz. 9.00 - egzamin maturalny z języka polskiego ;

; Czwartek 5 maja godz. 9.00 - egzamin maturalny z matematyki ;

; Piątek 6 maja godz. 9.00 - egzamin maturalny z języka angielskiego, a o godz. 14.00 matura z języka język francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Matura 2022. Arkusze CKE i nieoficjalne odpowiedzi w Interii

Przypominamy, że tak, jak w poprzednich latach, w Interii będziecie mogli znaleźć arkusze CKE oraz nieoficjalne odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów z najpopularniejszych przedmiotów.

W Interii znajdziecie arkusze CKE i nieoficjalne odpowiedzi z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym oraz wielu przedmiotów na poziomie rozszerzonym. M.in. z matematyki, angielskiego, polskiego, geografii, biologii, fizyki i chemii.





Matura 2022. Egzaminy na poziomie rozszerzonym

W drugim tygodniu matury 2022, czyli od 9 maja, rozpoczynają się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Aby zaliczyć maturę, każdy abiturient musi przystąpić do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Samo przystąpienie wystarczy jednak, by mieć zaliczoną tę część matury 2022. W przypadku egzaminów na poziomie rozszerzonym nie ma ustanowionego progu zdawalności.

Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Angielski, matematyka i geografia najpopularniejsze

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski, którego zdawanie zadeklarowało 192,7 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 66,6 proc. Na drugim miejscu znalazła się matematyka - zdawać ją chce 77,5 tys. absolwentów, czyli 26,8 proc.

Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się geografia - chce ją zadawać 65,3 tys. osób, czyli 22,6 proc., a na czwartym - język polski - chce ją zdawać 63,8 tys. osób, czyli 22,1 proc.

Matura 2022. Dla kogo egzaminy ustne?

Podczas matury 2022 abiturienci nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.



Sesja egzaminów ustnych potrwa do 18 do 20 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Matura 2022. Termin dodatkowy i poprawkowy

Warto pamiętać, że jeśli z jakichś przyczyn abiturient nie będzie mógł przystąpić do matury 2022 w trybie podstawowym, ma jeszcze do dyspozycji termin dodatkowy. W takim przypadku matura 2022 potrwa dla niego od 1 do 15 czerwca.

Znany jest też już termin matury poprawkowej. Egzamin poprawkowy w ramach matury 2022 odbędzie się 23 sierpnia o godzinie 9:00.

Matura 2022. Kiedy wyniki?

Wyniki matury 2022 będą znane mniej więcej po dwóch miesiącach. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi je 5 lipca. Tego same dnia otrzymają też świadectwa maturalne.