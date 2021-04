Niespodziewanie ruszyła rejestracja na szczepienia dla osób urodzonych do 1982 roku - takie informacje pojawiły się najpierw w mediach społecznościowych. - Mamy otwartą rejestrację dla osób powyżej 60. roku życia, ale ta rejestracja zwolniła, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić zapisy na szczepienia osób między 40. a 60. rokiem życia, które zgłosiły gotowość w styczniu - potwierdza Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Zdjęcie Medyk podaje szczepionkę Pfizer/BioNTech Comirnaty /Antonio Masiello /Getty Images

Termin szczepienia otrzymał m.in. polityk Lewicy Adrian Zandberg. - Jeżeli ktoś wypełnił wcześniej formularz, otrzymał skierowanie - usłyszeli dziennikarze polsatnews.pl na infolinii NFZ. Zgodnie z ogłoszonym przez rząd harmonogramem, 12 kwietnia rozpocznie się rejestracja na szczepienia dla rocznika 1962.

Jak mówił wcześniej Michał Dworczyk, przez kolejne dwa tygodnie będą ruszać rejestracje kolejnych roczników, aż do 1973. - Prawdopodobnie w maju ruszą zapisy na szczepienia dla wszystkich chętnych - informował.

Tymczasem w nocy ze środy na czwartek media społecznościowe obiegła informacja, że obecnie na szczepienia mogą się rejestrować również młodsze osoby. Zdaniem internautów, "furtka" otworzyła się dla chętnych urodzonych do 1982 roku.

O otrzymaniu skierowania na szczepienie poinformował także polityk Lewicy Adrian Zanberg. "Na moim koncie pacjenta dostałem termin szczepienia. Z tego co czytam, to dotyczy wielu czterdziestolatków. Jeśli to błąd, to trzeba go naprawić. A jeżeli Ministerstwo Zdrowia otworzyło jakąś nagłą, doraźną rejestrację na szczepionki dla kolejnych roczników, to chyba wypadałoby to ogłosić?" - napisał na Twitterze.

- To rzeczywiście działa. Udało mi się zarejestrować. Rocznikowo miałam mieć rejestrację dopiero od 21 kwietnia, a mam już termin na 16 kwietnia - mówi Interii pani Małgorzata, która także otrzymała termin na swoim koncie pacjenta.



Dziennikarze polsatnews.pl zadzwonili na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą szczepień, dopytując o pojawiające się informacje o uruchomieniu rejestracji na szczepienia dla osób urodzonych do 1982 roku. - Jeżeli ktoś wypełniał wcześniej formularz przez internet, otrzymał już skierowanie - wyjaśniła konsultantka.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że rząd obiecał na początku roku, iż wykona 6 milionów szczepień do końca I kwartału.

