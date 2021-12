Obostrzenia w kościołach. "Sam nie mam pomysłu, jak do tego podejść"

Jakub Oworuszko Koronawirus w Polsce

- Największym problemem jest to, w jaki sposób sprawdzać certyfikaty covidowe, by więcej osób mogło wejść do kościoła. Tego nie wiemy - mówi w rozmowie z Interią rzecznik Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński. Od 15 grudnia w kościołach będzie mogło być zajęte 30 proc. miejsc. Do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych.

Zdjęcie Od 15 grudnia do kościoła będzie mogło wejść mniej wiernych / OSKAR NOWAK/ POLSKA PRESS / East News