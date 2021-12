Wczoraj, 27 grudnia resort poinformował o 5 029 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 38 pacjentów.

Ile szczepień wykonano w Polsce?

W Polsce od końca grudnia 2020 r. wykonano 46 158 012 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson zostało 20 922 822 osoby.

Dawkę przypominającą przyjęło 6 091 050 osób.

Łącznie do Polski dostarczono 87 413 110 dawek, z których 46 427 185 dotarło do punktów szczepień. Zutylizowano w sumie 679 334 dawki szczepionki.

Zgłoszono 16 677 niepożądanych odczynów; większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. Inne odczyny - poza łagodnymi - jakie odnotowano, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy.

Jarosław Kaczyński dla Interii: Jestem zwolennikiem, by iść na całość

Prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, w wywiadzie dla Interii powiedział, że jest zwolennikiem, by w walce z pandemią "pójść na całość", by był obowiązek szczepień, biorąc pod uwagę nawet ryzyko polityczne i osobiste. Przyznał jednocześnie, iż obawia się, "że nie byłoby to w pełni egzekwowalne". Dodał, że jeśli faktycznie wariant omikron jest tyle razy bardziej zaraźliwy, "to trzeba będzie być może pójść dalej w działaniach".

Podkreślił, że pomysł z testowaniem w zakładach pracy też jest na stole i jest projekt ustawy w Sejmie. - Wiem, że mamy w klubie antyszczepionkowców, że sami nie jesteśmy w stanie tego przegłosować, przy tak kruchej większości. Liczymy tu na opozycję. Realia - także te polityczne - trzeba brać pod uwagę, ale ja jestem zwolennikiem tego, by pójść na całość, biorąc nawet ryzyka polityczne i osobiste - powiedział Kaczyński.