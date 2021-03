Jak dowiedziała się Interia, do Polski w drugim kwartale 2021 roku ma dotrzeć ponad 15 mln dawek szczepionek. Poza tym w czwartek o godz. 6 rozpoczną się zapisy na szczepienia seniorów w wieku 69 lat. Szczegóły ma przedstawić Michał Dworczyk na konferencji prasowej.

Zdjęcie Szczepienie przeciw COVID-19 w Polsce /Piotr Hukalo /East News

W środę rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób przewlekle chorych. Ta grupa objęła pacjentów onkologicznych, dializowanych, przed i po przeszczepach oraz mechanicznie wentylowanych. W poniedziałek 15 marca rozpocznie się ich szczepienie. To grupa około 150 tys. osób (czytaj więcej TUTAJ).



W czwartek o godz. 6 rozpoczną się zapisy na szczepienia seniorów w wieku 69 lat. Rząd będzie apelował o to, by osoby tej grupy zapisywały się przez internet i telefon, a nie dokonywały zapisów w przychodni.



Z naszych informacji wynika, że w drugim kwartale 2021 roku do Polski dotrzeć ma ponad 15 mln szczepionek.