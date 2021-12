Hiszpański resort zdrowia podał, że "nietypowy" przypadek infekcji nowym wariantem wystąpił u mieszkańca wspólnoty autonomicznej Madrytu, gdzie wcześniej potwierdzono już dwa zakażenia Omikronem. W obu przypadkach chodziło o pasażerów, którzy przylecieli z RPA z międzylądowaniem w Amsterdamie.

Wspomniana infekcja dotyczy 62-letniego mężczyzny odczuwającego "lekkie objawy" - podały lokalne władze, uściślając, że w tym roku pacjent przyjął dwukrotną dawkę szczepionki firmy AstraZeneca.



We wtorek służby medyczne Kastylii i Leonu na północy Hiszpanii poinformowały, że prawdopodobnie wykryły przypadek infekcji Omikronem u osoby, która nie miała żadnych kontaktów z przybyszami z Afryki. Wciąż trwa oczekiwanie na wynik testu u tego pacjenta. Dwa inne przypadki nowego wariantu potwierdzono tymczasem w Katalonii, zaś jeden na Balearach. Zakażeni podróżowali w ostatnim czasie na południe Afryki lub mieli kontakt z osobami z tego rejonu świata.

Hiszpania nie chce lockdownu. "Wstrzymać wirusa, nie gospodarkę"

Jednocześnie hiszpański rząd odrzucił wprowadzenie ograniczeń w mobilności ludności, ogłoszenie stanu alarmowego czy zamykanie branży gastronomiczno-hotelarskiej. Zgodnie z deklaracjami, nie ma takiej konieczności dzięki masowym szczepieniom ludności, bo "preparaty działają".



Ministerstwo zdrowia zaleciło jedynie ograniczenie liczby osób uczestniczących w spotkaniach towarzyskich i rodzinnych, szczególnie podczas świąt. - Ryzyko nowych przypadków pojawienia się i rozprzestrzenienia Omikronu w Hiszpanii jest bardzo wysokie. Jednak ponad 15-miesięczne doświadczenie w walce z wirusem dało nam narzędzia do powstrzymywania go na czas, przy jednoczesnym pozwoleniu na działalność gospodarczą. Obecna recepta to "wstrzymać wirusa, a nie gospodarkę" - powiedziała rzeczniczka rządu Isabel Rodriguez.



Hiszpańskie władze stawiają na dalsze szczepienia wzmacniające. Według deklaracji osoby powyżej 60 lat, pracownicy służby zdrowia oraz osoby, które przyjęły szczepionkę Janssen firmy Johnson & Johnson powinny zaszczepić się po raz trzeci jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Obecnie rząd rozważa możliwość szczepienia dzieci od 5 do 11 lat.



Aby uniknąć ryzyko rozprzestrzeniania się wariantu Omikron, Hiszpania zawiesiła do 15 grudnia przyjmowanie lotów z 7 krajów afrykańskich, w tym z RPA.