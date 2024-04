Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza , Jacek Wojciechowicz w II turze wyborów samorządowych otrzymał 7777 głosów, co przełożyło się na 51,59 proc. poparcia . Jego kontrkandydatem był Dariusz Polowy - ubiegający się o reelekcję samorządowiec mógł liczyć na 7299 głosów, czyli 48,41 proc.

Nowy włodarz śląskiego miasta pochodzi z Raciborza i to tam zaczynał swoją karierę polityczną jako wiceprezydent w latach 1990-1994. Później, na przełomie wieków, był burmistrzem Wesołej - do czasu, aż to miasto przymusowo włączono w granice Warszawy.