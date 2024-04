Wyniki wyborów w Gorzowie Wielkopolskim. Są dane ze wszystkich komisji

Jacek Wójcicki zdobył w niedzielę 18 166 głosów, a Wilczewski - 11 502. Według PKW frekwencja w Gorzowie Wielkopolskim wyniosła 34,16 proc. To dane ze wszystkich obwodów do głosowania w mieście.

W pierwszej turze na obecnego prezydenta, startującego z własnego komitetu, zagłosowało 18 381 osób, co dało mu poparcie 49,24 proc. Na kandydata KO Piotra Wilczewskiego zagłosowało wtedy 8279 mieszkańców, co przełożyło się na poparcie 22,18 proc. Trzeci wynik miał Roman Sondej (PiS), który zdobył 5807 głosów (15,56 proc.).

Jacek Wójcicki prezydentem Gorzowa Wielkopolskiego jest od 2014 r. Ma 42 lata. Jest absolwentem m.in. Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W okresie od 2006 do 2014 był wójtem gminy Deszczno. W wyborach na prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego startował z własnego komitetu. Poprzednie wybory wygrał w pierwszej turze.

Wyniki wyborów. PKW podała dane

Podał również frekwencję. - Uprawnionych do głosowania było 12 051 596 osób. Łącznie karty do głosowania wydano 5 311 394 osobom. Ważnych kart oddano 5 310 432, tj. 44,06 proc. uprawnionych do głosowania - powiedział.