Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano na niedzielę 9 czerwca. W całym europarlamencie zasiądzie 720 deputowanych, z czego 53 mandaty zostaną obsadzone przez polskich posłów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Jak wygląda karta do głosowania?

Każda osoba, która figuruje w spisie wyborców w danym lokalu wyborczym, otrzyma kartę do głosowania. Powinny się na niej znajdować dwie pieczęcie – stempel Obwodowej Komisji Wyborczej oraz wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej . W lewej górnej części karty usytuowany został numer okręgu wyborczego.

Tak wygląda karta do głosowania w wyborach europejskich 2024.

Tak wygląda karta do głosowania w wyborach europejskich 2024. / Państwowa Komisja Wyborcza / YouTube

Na karcie do głosowania umieszczone są listy poszczególnych kandydatów. Każda z nich jest opatrzona nazwą bądź skrótem nazwy komitetu wyborczego. W dolnej części karty została umieszczona informacja o tym, jak oddać głos .

Wybory europejskie 2024. Jak oddać ważny głos?

Aby oddać ważny głos, należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku wybranego kandydata wyłącznie na jednej liście wyborczej . Zgodnie z informacjami podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą , rzeczony znak "X" to "co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki".

Jeżeli wyborca postawi znak "X" w więcej niż jednej kratce (przy więcej niż jednym kandydacie) bądź nie postawi go wcale, to wówczas jego głos zostanie uznany za nieważny. Taka sama sytuacja nastąpi, gdy zamiast znaku "X" wyborca zamaluje kratkę bądź umieści w niej inny znak (np. haczyk). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można zwrócić się o pomoc do członków Obwodowej Komisji Wyborczej.