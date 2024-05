Matura 2024 z języka polskiego. Szef CKE o przeciekach

Matura 2024. Co grozi za zabranie telefonu na salę egzaminacyjną?

W sytuacji, kiedy unieważniona zostaje matura obowiązkowa, oznacza to, że egzamin został niezdany. Dana osoba nie ma możliwości podejścia do matury w terminie poprawkowym - musi ona zaczekać do kolejnego roku, aby do niej przystąpić.