Przed nami matura 2024 . We wtorek (7 maja) osoby kończące naukę w szkołach średnich przystępują do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. W całej Polsce matura rozpocznie się o godz. 9:00 .

Nie brakuje także intrygujących ofert zatytułowanych: "Przecieki maturalne", "Mamy arkusze CKE", "Wyciekły zadania maturalne", "Sprawdź, co będzie na maturze" .

Matura 2024. "Wyciekły zadania. Sprawdź, co będzie". Uwaga na oszustwo

Aby uzyskać dostęp do rzekomych dokumentów, należy kliknąć link i uiścić opłatę za pośrednictwem karty płatniczej lub wiadomości SMS. Zainteresowani otrzymują wówczas dostęp do podrobionego arkusza maturalnego - do złudzenia przypominającego ten CKE.