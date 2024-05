Rozpoczął się egzamin maturalny z języka polskiego. Tuż przed jego rozpoczęciem internauci zauważyli wzrost zainteresowania w sieci kilkoma hasłami dotyczącymi lektur. O ile niektóre z nich to hasła znane z lekcji języka polskiego - takie jak "chocholi taniec" - o tyle inne z nich to bardziej skonkretyzowane frazy, np. "czy moralność jest pojęciem subiektywnym". Jeśli okaże się, że był to temat maturalnego wypracowania, będzie to wskazywało na prawdopodobny przeciek.