Pojazdy były zaparkowane przy ul. Sobieskiego w Gdańsku-Wrzeszczu. "Dwóch mini vanów na co dzień używaliśmy do załatwiania fundacyjnych spraw. Z tego powodu zostaliśmy praktycznie bez możliwości transportowych - często woziliśmy nimi przedmioty, które nie mieszczą się do zwykłych aut osobowych" - napisano na Facebooku.

Gdańsk. Spłonęły auta fundacji. Sprawą zajmują się policjanci

Zdaniem szefowej fundacji było to podpalenie . Dodała, że każde ze spalonych aut było warte ok. 5 tys. złotych.

- My damy radę. Do szkoły, na uczelnię, do pracy dojdziemy na piechotę, pojedziemy rowerem czy komunikacją miejską. Jednak dla działalności Fundacji strata dwóch dużych aut, to prawdziwa katastrofa - dodała Marta Czyż-Taraszkiewicz.