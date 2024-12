Podczas tradycyjnej kolacji członkowie rodziny poczuli mdłości i zawroty głowy. Pierwszym podejrzeniem było zatrucie dwutlenkiem węgla, co wykluczyli strażacy. 14 osób, w tym czworo dzieci i dorosłych w wieku do 78 lat, przewieziono do szpitali w Zambrowie i Białymstoku.

