20-latek trafił do policyjnego aresztu, w którym będzie oczekiwał na przeprowadzenie dalszych czynności. Jak wynika z informacji przekazanych w środowy wieczór, młody mężczyzna to syn zaatakowanego małżeństwa.

Morderstwo w Sławęcinie. Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo

W środę w Sławęcinie w województwie podkarpackim doszło do morderstwa. - Około godz. 14:30 interweniujący policjanci w jednym z domów znaleźli ciało kobiety oraz rannego mężczyznę, którego przetransportowano do szpitala - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Daniel Lelko.

Rodzina, u której doszło do tragedii do tej pory nie była w zainteresowaniu policji. - Nie miała założonej niebieskiej karty. Na razie nie znamy motywu działania sprawcy. Nie mamy żadnych podejrzeń, co się mogło wydarzyć - przekazała szefowa jasielskiej prokuratury.