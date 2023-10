Nadleśnictwo Jarosław (woj. podkarpackie), należące do Lasów Państwowych, opublikowało nagranie z dość szybko poruszającym się zwierzęciem. Uprzedzono, że to nie skunks, a borsuk. Ssaki te często mają być ze sobą mylone.

"Co roku 6 października obchodzimy Dzień Borsuka Z tej okazji życzymy mu, by był jak najrzadziej mylony ze skunksem (z uwagi na białe pasy na głowie) " - przekazało leśnictwo.

Nadleśnictwo uprzedza, jak postępować z borsukami

Przy okazji święta tego ssaka, nadleśnictwo przypomniało kilka faktów na temat ich funkcjonowania w przyrodzie. Nie powinno dziwić, gdy borsuki poruszają się stadami, bo są one "zwierzętami żyjącymi w rodzinach, często bardzo licznych, a zamieszkują wykopane w ziemi nory ".

Z krótkiego poradnika nadleśnictwa wynika też, że, " borsuki niechętnie dzielą nory z lisami , które lubią zostawić po sobie niemały bałagan". Wiadomo też, że wzrok jest najsłabszym z ich zmysłów i dzięki temu mogą one zbliżyć się do człowieka - najczęściej w nocy - na małą odległość.

"Borsuk jest wszystkożercą, jego masywne pazury służą nie tylko do kopania i poprawiania nor, lecz także do zdobywania pożywienia" - dodano.