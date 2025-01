W poniedziałek w Warszawie zatrzymano 24-latka podejrzewanego o rozboje, do których doszło w pierwszy dzień Bożego Narodzenia w stolicy oraz pobliskich Mościskach. Jak czytamy w komunikacie policjantów, w nocy w sklepie przy ulicy Marszałkowskiej doszło do próby kradzieży , podczas której mężczyzna zaatakował ochroniarza.

Wcześniej wsiadł do zaparkowanego przy ulicy samochodu, którego właściciel zostawił włączony silnik. Zagroził córce posiadacza auta, że ją zastrzeli, jeśli ta nie opuści pojazdu. Kilkanaście minut później był już na stacji benzynowej w Mościskach , gdzie sterroryzował pracownika znajdującego się tam sklepu. Następnie uciekł, zostawiając skradziony samochód.

Warszawa. Sprawca napadów aresztowany. Policja już go znała

Około 2:00 w nocy funkcjonariusze zauważyli podejrzanego wsiadającego do autobusu w centrum stolicy i pojechali jego śladem. Po opuszczeniu wozu komunikacji miejskiej mężczyzna dostrzegł funkcjonariuszy i próbował przed nimi uciec, porzucając przy tym narzędzie podobne do broni. Zatrzymano go po krótkim pościgu.