- Zgłoszenie o wybuchu i pożarze w budynku gospodarczym dostaliśmy około godziny 9. W efekcie zawaliło się 50 procent budynku. W tej chwili dogaszamy pożar ale musimy działać na odległość, gdyż ciężko wejść do popękanej części budynku. Najprawdopodobniej nie ma żadnych osób poszkodowanych" - powiedział komendant powiatowy straży pożarnej w Wołominie Wiesław Drosio.

Gęsty dym nad Kobyłką. Płonie skład fajerwerków

Na jednym z opublikowanych w sieci nagrań z miejsca zdarzenia słychać wybuchy. Potwierdzają to mieszkańcy w komentarzach pod wpisem w mediach społecznościowych.

Apel strażaków. Nie otwierajcie okien

Na profilu miasta Kobyłka w mediach społecznościowych pojawił się apel do mieszkańców.

- Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie apeluje do Mieszkańców Kobyłki o nieotwieranie okien do czasu zakończenia akcji gaśniczej i sprawdzenia składu chemicznego dymu, ulatniającego się z pogorzeliska - można przeczytać we wpisie.