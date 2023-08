W środku miały być metale, ale prawda okazała się inna. W ciężarówce mknącej przez woj. kujawsko-pomorskie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej odkryli 22 tony nielegalnie przewożonych odpadów. Miały one trafić do przedsiębiorstwa z Malezji - zamiast tego sprawa ich przewożenia została skierowana do prokuratury. Informacje o groźnych odpadach dochodzą także z Podkarpacia.