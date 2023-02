Kpr. Maciej Karaś, żołnierz 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, robi wszystko, co w jego mocy, by uratować synka. Franek choruje na rdzeniowy zanik mięśni. To ciężka choroba genetyczna.

U chłopca SMA wykryto zbyt późno, nie został objęty refundacją terapii genowej, która jest dla niego szansą na powrót do zdrowia.

Franek Karaś a SMA. Licytacja w Wojsku Polskim

SMA bardzo szybko postępuje i zatrzymuje i cofa rozwój fizyczny dziecka, a nie leczona może prowadzić nawet do śmierci.

W opisie ogłoszonej zbiórki pieniędzy na lek dla Frania, pan Maciej pisze: "W Polsce terapię genową można podać tylko do 13,5 kg. Franek obecnie waży 10,5 kg. Stajemy przed najważniejszą i najtrudniejszą misją w naszym życiu. Musimy uratować Frania, dać mu szansę na normalne życie! Czeka nas teraz wyścig z czasem. Do zebrania mamy 10 milionów złotych".

Jak zaznacza żołnierz, terapia genowa, podawana raz na całe życie jest "jedyną nadzieją".

Franek Karaś potrzebuje pomocy. Szef Sztabu Generalnego włączył się w licytację

Poza zbiórką pieniędzy organizowana jest licytacja. Do wygrania jest m.in. rysunek, który własnoręcznie wykonał gen. Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Malunek przedstawia czołg. W piątek 17 lutego generał osobiście przekazał go kpr. Maciejowi.