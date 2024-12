Matka zaginionego Krzysztofa Dymińskiego opublikowała we wtorek zdjęcie chłopca widzianego w listopadzie w warszawskim autobusie. Jej zdaniem sfotografowana osoba jest łudząco podobna do jej syna. "Krzysztof, jeśli to Ty, bardzo proszę daj znać, że żyjesz" - apeluje kobieta w mediach społecznościowych. Krzysztof Dymiński zaginął w maju 2023 roku.