Bryś zapowiedział, że ćwiczenia rezerwy nie będą trwały dłużej niż dwa tygodnie. - W czasie tych dwóch tygodni żołnierze będą zapoznawani z nowoczesną techniką, ze sprzętem, uzbrojeniem, który wchodzi na wyposażenie jednostek wojskowych. Będą też zapoznawani z nowymi uwarunkowaniami służby, które są obecnie. Mam nadzieję, że pozwoli to odświeżyć nawyki tym żołnierzom i przygotować ich do obsługi sprzętu, który trafia do jednostki wojskowej - dodawał.

Kwalifikacja wojskowa, bez przeszkolenia. "Ćwiczenia na dwa dni"

Pułkownik zapowiedział, że "w sposób minimalny" na ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą zapraszane osoby, które do tej pory "nie miały przeszkolenia wojskowego". - Zakładam, i takie przyjęliśmy założenie na 2023 r., że to będzie minimalna liczba osób. Takie osoby, które są po kwalifikacji wojskowej, mają orzeczoną kategorię zdrowia, ale nie były na szkoleniu wojskowym, nie składały przysięgi, nie były w jednostce wojskowej, będą zapraszane do Wojskowych Centrów Rekrutacji. W centrach zostaną uzupełnione dane takiej osoby, a następnie zostanie przedstawiona propozycja odbycia ćwiczenia rezerwy we wskazanej jednostce wojskowej - dodawał.

Osoba, która "zdecyduje sie na takie ćwiczenie", będzie na nie kierowana. Takie ćwiczenie ma trwać dwa dni. - Co do zasady, będziemy chcieli, aby taki ćwiczenie było realizowane w weekendy. Mówimy tu o sobocie i niedzieli - mówił.

- Nie ukrywam, że to ćwiczenie będzie polegało na zapoznaniu się ze sprzętem wojskowym, coś podobnego jak trening z wojskiem realizowany przez weekendy. A następnie nadanie przydziału mobilizacyjnego do konkretnej jednostki wojskowej i po tych dwóch dniach osoba zostanie zwolniona do pasywnej rezerwy - mówił plk Bryś.

- Nie ma żadnych drastycznych zmian w zakresie powoływania i realizacji szkoleń wojskowych - dodawał pułkownik.

Zmiana kategorii wojskowej?

W przypadku, gdy osoba miała orzeczoną kategorię zdrowia, ale jej stan pogorszył się od kwalifikacji wojskowej, wówczas te osoby będą kierowane do rejonowych komisji lekarskich celem przebadania i zmiany kategorii zdrowia. - Jeżeli zdrowie nie pozwoli na udział w ćwiczeniach, to takie osoby nie będą powoływane na ćwiczenia wojskowe - podsumował szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Odpowiadając na pytania co oznacza "minimalna liczba osób" powoływanych bez przeszkolenia pułkownik uściślił, że będzie to ok. 3 tys. osób. - Tutaj mówimy o specjalnościach, które z punktu widzenia wojska są bardzo ważne. Mam tu na myśli biały personel - lekarze, pielęgniarki, sanitariusze, informatycy, kierowcy, prawnicy. To wąska grupa osób, które mają specyficzne umiejętności i specyficzne kwalifikacje, a których służba w Wojsku Polskim byłaby bardzo przydatna - mówił Bryś.

Pytany o możliwość przełożenia ćwiczenia, Bryś wyjaśnił, że będą odbywały się one w ciągu całego roku, w różnych jednostkach wojskowych. - Będzie możliwość wyboru jednostki wojskowej i terminu odbycia ćwiczenia. Od każdej decyzji administracyjnej przysługuje termin 14 dni odwołania - dodawał pułkownik.

Dopytywany, co oznacza "zaproszenie na ćwiczenie" i czy można odmówić uczestnictwa w nim bez podania przyczyny pułkownik Bryś odpowiedział: "Tutaj, jeżeli składamy odmowę, to musi to być czymś uzasadnione". - Czy to sytuacją zdrowotną, czy w sytuacją związaną z pracą, czy z innymi uwarunkowaniami, który występują - podsumował.

