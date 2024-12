"To koniec". Szymon Hołownia żartuje z nowego sondażu

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w żartobliwy sposób odniósł się do sondażu, który przewiduje dla niego 8 proc. poparcia w wyborach prezydenckich. - To koniec (...). Bardzo mi było miło z państwem pracować - mówił do dziennikarzy zadających mu pytania. Marszałek zapewnił, że zna różne sondaże, a "ludzie nie podjęli jeszcze decyzji".