Nawałnice nad Polską. Gdzie jest burza?

W czasie burz możliwe porywy od 65 km/h na zachodzie do 100 km/h na wschodzie, a na południowym wschodzie kraju lokalnie do 120 km/h.

Prognoza pogody na sobotę. Gdzie będą upały?

Termometry wskażą od 18 do 22 st. C nad morzem i na zachodzie i od 24 do 28 st. C w centrum, na południu i na wschodzie. Na południowym wschodzie kraju miejscami będzie 29 st. C, 30 st. C.