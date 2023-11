Akcja "Znicz" na drogach. Policja o danych

Wszystkich Świętych. Policja o akcji "Znicz"

Tylko we wtorek miało miejsce 75 wypadków drogowych, w których zginęły cztery osoby, a 76 osób zostało rannych. Zatrzymano także 199 kierowców po spożyciu alkoholu. Policjanci apelują do osób, które mogą sobie na to pozwolić, żeby wybierając się na cmentarze zamiast za kierownicę, wsiadać do pojazdów transportu zbiorowego. Między innymi w Warszawie zorganizowane zostały dodatkowe połączenia autobusowe czy tramwajowe, które mają umożliwić mieszkańcom dojazd na miejsce za pomocą komunikacji miejskiej.