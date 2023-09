Wzmożone kontrole na polskich drogach. Służby rozpoczynają akcję "Prędkość"

- Działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego ukierunkowane są na dążeniu do założeń zgodnych z wizją "zero", czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Środa jest kluczowa, ponieważ w tym dniu oczekuje się symbolicznego uzyskania wizji "zero" dzięki wspólnym działaniom na całym kontynencie - wyjaśnił podkomisarz.