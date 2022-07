Paraliż w WORD-ach. Egzaminatorzy nie przychodzą do pracy

Łukasz Aftański Polska

W kilku Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na terenie kraju część egzaminatorów nie przyszła do pracy. "Z tego co wiem, to ma być akcja ogólnopolska" - przekazał Interii Przemysław Sarosiek, dyrektor białostockiego WORD-u, który przez protest, musiał odwołać większość zaplanowanych egzaminów. W jego ośrodku do pracy nie przyszło dziewięciu z dwunastu egzaminatorów, w Krośnie na tygodniowym L4 przebywa trzynastu pracowników.

Zdjęcie W wyniku protestu, część egzaminów odwołano / Adam Burakowski/REPORTER / East News