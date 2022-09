Fragmenty metalu mogą występować w serze kozim Sainte Maure Chevre President 200 g pochodzącym od francuskiego producenta Société Fromagere de Riblaire. O zagrożeniu został powiadomiony Główny Inspektorat Sanitarny, a firma LACTALIS Polska Sp. z o.o. przekazała informację o wycofaniu sera z obrotu.

Uwaga na ten ser. "Może stanowić zagrożenie"

Jak czytamy w komunikacie GIS, informacja dotyczy produktów z datą ważności do spożycia do 9, 17 i 20 października. Firma LACTALIS Polska Sp. z o.o. rozpoczęła wycofywanie z półek sklepowych i potwierdziła możliwość zwrotu serów z wyżej wymienionych partii do miejsca zakupu.

Zdjęcie Wycofany z obrotu ser / GIS /

W zaleceniach dla konsumentów GIS podał, że "nie należy spożywać partii produktów wskazanych w komunikacie". Z kolei firma LACTALIS na swojej stronie internetowej podkreśliła, że "wada może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta".

Produkt jest dostępny w sprzedaży od 30 sierpnia 2022 roku.