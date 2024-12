Wakacje składkowe to nowość, z której od początku listopada mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy. Nowa ulga pozwala na jednorazowe zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za wybrany miesiąc w roku. W grudniu przyjmowane są wnioski na styczniową ulgę. To oznacza wyjątkową sytuację - dwóch zwolnień z rzędu. Trzeba jednak spieszyć się ze składaniem wniosków. Jak podaje ZUS, zrobiło to już ponad 74 tys. przedsiębiorców.