- Wezwanie alarmowe dotarło do nas o godzinie 12:56. Jestem też ratownikiem medycznym, padło dzisiaj na mnie, że ja do tego zdarzenia wyjechałem. Trochę ciężko o tym wszystkim opowiadać - relacjonował Bednarek.

Chłopiec w ciężkim stanie. Trwa walka o życie 10-latka

- Chłopiec miał agonalne oddechy, musieliśmy go zaintubować, podjąć tlenoterapię. W trakcie badania ze względu na ciężki stan pacjenta i czas dojazdu do szpitala, który jest dosłownie trzy kilometry od miejsca zdarzenia, podjęliśmy decyzję o niezwłocznym transporcie do szpitala. Generalnie tylko to mogło pomóc - dodał. Chłopiec został przewieziony do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.