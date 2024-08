Prawo do zmiany lekarza POZ w większości przypadków przysługuje nam dwa razy w roku. Jeżeli jednak chcemy dokonać jej po raz trzeci i nie wynika to np. ze zmiany miejsca zamieszkania lub winy przychodni, to będziemy musieli uiścić dodatkową opłatę. Kiedy musimy zapłacić za zmianę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ile dokładnie wynosi opłata? Wyjaśniamy.