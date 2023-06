"Larwa wyjadająca mrówce mózg nakazuje jej opuścić mrowisko i udać się w odosobnienie, gdzie mrówce odpada głowa" - czytamy. W głowie następnie przepoczwarcza się larwa pasożyta, która wydostaje się przez otwór gębowy "specjalnie poluzowany jeszcze za życia mrówki, poprzez wyjedzenie przez larwę mięśni żuchwy".

Do wpisu załączono również nagranie z BBC, na którym widać atak drobnej muchy, proces umierania jej ofiary i oczywiście "ucieczkę" larwy.

"Dekapitująca mucha". Jej ofiarami są mrówki

Pseudacteon, bo tak nazywa się ten gatunek muchy, składa jaja nad odnóżami mrówki. Później larwa wędruje do głowy i "wyjada ją" od środka. Dzięki specjalnym enzymom ostatecznie odrywa głowę ofiary od reszty jej ciała. Dzięki dekapitacji larwa tworzy z głowy gniazdo.

"Ok. 20 gatunków z tego rodzaju wyspecjalizowało się w pasożytowaniu na mrówkach ognistych" - głosi dalsza część wpisu. Ten rodzaj mrówek inwazyjnych występuje w Ameryce Północnej, a ich ugryzienie niezwykle boli. Co więcej, mrówki te zaburzają "naturalne ekosystemy". Co sprowadzono do walki z tymi owadami? Właśnie dekapitujące muchy.