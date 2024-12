Przechodziła obok strzelnicy, została ranna. Na miejscu ćwiczyli policjanci

W piątek ok. g. 10 na telefon alarmowy zadzwoniła kobieta, która została ranna w głowę podczas pobytu w lesie. Na miejsce udał się zespół ratownictwa medycznego.

Kobieta trafiła do szpitala w Działdowie . Tam okazało się, że na szczęście rana nie jest groźna, 53-latka zaś mogła opuścić placówkę.

Jako pierwszy informację o zdarzeniu podał RMF 24. Według serwisu kobietę trafił pocisk, który utkwił w jej czaszce. Po wyciągnięciu kuli kobieta wróciła do domu.

Nibork Drugi. Kobieta postrzelona obok strzelnicy

Jak się okazuje, miejsce, w którym doszło do zranienia kobiety znajdowało się ok. 200 m od prywatnej strzelnicy, na której ćwiczyli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Nidzicy. Były to rutynowe ćwiczenia.