Wojna na Bliskim Wschodzie. Chaos na ulicach, seria eksplozji

Tysiące osób zgromadziły się w niedzielę na placu Engelab w centrum Teheranu po ogłoszeniu informacji o śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia.





Manifestanci, w większości ubrani na czarno , skandowali „Śmierć Ameryce!”. Wielu niosło flagi irańskie i portrety Chameneia.

