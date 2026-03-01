Na żywo
Wojna na Bliskim Wschodzie. Chaos na ulicach, seria eksplozji
Teheran. Tłumy opłakują ajatollaha Alego Chameneia
Tysiące osób zgromadziły się w niedzielę na placu Engelab w centrum Teheranu po ogłoszeniu informacji o śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia.
Manifestanci, w większości ubrani na czarno, skandowali „Śmierć Ameryce!”. Wielu niosło flagi irańskie i portrety Chameneia.
Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi oraz minister obrony Aziz Nasir Zadeh zginęli w ataku powietrznym – poinformowała w niedzielę irańska telewizja państwowa, cytowana przez agencję Associated Press.
Oprócz samego irańskiego najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego w ataku zginęła też jego córka, wnuczka, synowa i zięć - poinformowały w niedzielę irańskie media państwowe.
Jedno z uderzeń skierowane zostało w okolice hotelu Crowne Plaza w Manamie w Bahrajnie. Na nagraniu wideo, którego lokalizację ustaliła CNN, widać dym unoszący się w tamtym rejonie.
Ataki Iranu na arabskich sąsiadów przyniosły skutek odwrotny od zamierzonego; nie sprawiły, że tamtejsze rządy poparł Teheran zaatakowany przez USA i Izrael, a zaostrzyły podział między sunnickimi krajami Zatoki Perskiej a szyickim Iranem - przekazał CNN, powołując się na opinie ekspertów.
Iran grozi USA. "Wbili nóż w serce irańskiego narodu, a my wbijemy nóż w ich serca"
Ali Larijani zapowiedział dalsze działania odwetowe wobec Stanów Zjednoczonych i Izraela, mówiąc, że "reakcja naszych sił zbrojnych będzie znacznie silniejsza".
"Amerykanie wbili nóż w serce irańskiego narodu, a my wbijemy nóż w ich serca" - zapowiedział, cytowany przez CNN.
Szef irańskich służb bezpieczeństwa Ali Larijani poinformował, że proces przekazywania władzy po zamordowaniu najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego rozpocznie się w niedzielę.
- Wkrótce zostanie powołana tymczasowa rada przywódcza. Prezydent, przewodniczący wymiaru sprawiedliwości oraz prawnik z Rady Strażników będą sprawować władzę do czasu wyboru kolejnego przywódcy – powiedział Laridżani, szef irańskiego organu bezpieczeństwa, Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, który był doradcą Chameneiego.
- Ta rada zostanie powołana tak szybko, jak to możliwe. Pracujemy nad tym, aby powołać ją już dziś – dodał w wywiadzie wyemitowanym przez telewizję państwową.
Minister obrony Izraela Izrael Kac pogratulował premierowi Binjaminowi Netanjahu przeprowadzenia skutecznego ataku na irańskiego przywódcę.
"Ci, którzy próbowali zniszczyć Izrael, zostali zniszczeni. Sprawiedliwości stało się zadość, a oś zła poniosła śmiertelny cios" - napisał Kac na platfomie X.
Izraelski minister docenił Netanjahu za jego "przywództwo i determinację", przekazując gratulacje dla Sił Obronnych Izraela "za ich wspaniałe osiągnięcia".
"Będziemy nadal działać ze wszystkich sił w obronie Izraela" - zaznaczył.
Antyamerykańscy demonstranci usiłują szturmować teren ambasady USA w Bagdadzie po śmierci przywódcy Iranu w amerykańsko-izraelskich atakach - przekazała w niedzielę rano agencja AFP, powołując się na źródło w irackich siłach bezpieczeństwa.
- Ich próby były dotąd udaremniane, ale nadal starają się przebić się przez kordon sił bezpieczeństwa - poinformowało źródło AFP.
Przewodniczący irańskiego parlamentu o USA i Izraelu: Przekroczyli czerwoną granicą
Przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf zabrał głos, komentując izraelsko-amerykański atak na Iran. W telewizyjnym przemówieniu stwierdził, że USA i Izrael "przekroczyły czerwoną linię i muszą zapłacić cenę".
Nazywając władze USA i Izraela "podłymi przestępcami", Ghalibaf dodał, że "spotkają ich niszczycielskie ciosy".
W wielu amerykańskich miastach w sobotę odbyły się demonstracje w związku z amerykańskimi i izraelskimi atakami na Iran. Na ulice wyszli zarówno przeciwnicy uderzeń, jak i osoby świętujące z tego powodu.
Grupa protestujących zgromadziła się w sobotę m.in. przed Białym Domem w Waszyngtonie, by wyrazić sprzeciw wobec rozpoczętych tego dnia przez USA i Izrael ataków na Iran. „Nie dla nowej wojny USA na Bliskim Wschodzie” - można było przeczytać na transparentach. Nieopodal odbyła się z kolei manifestacja zwolenników interwencji.
Armia Izraela ostrzegła w niedzielę nad ranem, że do kraju zbliża się kolejna fala irańskich rakiet balistycznych.
Irańska telewizja państwowa podała, że w nowa fala ataków w niedzielę nad ranem jest wymierzona m.in. w 27 baz amerykańskich na Bliskim Wschodzi oraz w kwaterę główną izraelskiego wojska i obiekty militarne w Tel Awiwie.
Iran bierze odwet. Trump: Lepiej, żeby tego nie robili
Przed irańskimi atakami odwetowymi ostrzegł w niedzielny poranek prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca napisał na platformie Truth Social, że Teheran w ciągu dnia ma zamiar zaatakować "mocniej, niż kiedykolwiek wcześniej".
"Lepiej, żeby tego nie robili, bo inaczej uderzymy w nich z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano!" - przekazał w mediach społecznościowych Trump.
Iran zapowiedział, że w ramach akcji odwetowej zamierza zaatakować bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie.
Jak donoszą zagraniczne agencje informacyjne, w niedzielę rano słychać było eksplozje w Dubaju, Dosze i Manamie.
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian i dwaj inni wysocy rangą urzędnicy będą przewodzić Iranowi w okresie przejściowym po śmierci najwyższego przywódcy Alego Chameneiego.
Przywódca Iranu Ali Chamenei nie żyje. Jak przekazały media w Teheranie, lider reżimu ajatollahów zginął w swoim biurze w następstwie ataku Stanów Zjednoczonych oraz Izraela. W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę.
Teheran potwierdził doniesienia USA - przywódca Iranu Ali Chamenei nie żyje. Tymczasem Iran kontynuuje odwet. W niedzielę rano słychać było eksplozje m.in. w Dubaju, Dosze i Manamie. Rozbrzmiały też syreny w Izraelu. Śledź relację na żywo z konfliktu na Bliskim Wschodzie.