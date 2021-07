Podlaskie: Ukrył się przed policją w pojemniku. Ratowała go straż

Młody mężczyzna znalazł nietypową kryjówkę uciekając przed policją. 28-latek wskoczył do pojemnika na odzież, z którego musieli wyciągać go strażacy. Do zdarzenia doszło w Łomży.