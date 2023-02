Sulimy: Strażacy wyciągnęli konia ze studni

Strażacy uratowali klacz, która wpadła do trzymetrowej studni we wsi Sulimy (woj. warmińsko-mazurskie). Po wydobyciu na powierzchnię zwierzę o własnych siłach powróciło do stajni. W akcji ratowniczej uczestniczyły trzy zastępy, w tym jeden z wojskowej straży pożarnej.