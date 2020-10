RELIGIA |

Papież Franciszek po raz pierwszy od wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa opuścił Rzym i udał się do Asyżu. Tam podpisał w sobotę 3 października 2020 r. swoją encyklikę "Fratelli tutti" o braterstwie i przyjaźni społecznej. Podpis złożył na zakończenie mszy, którą odprawił w krypcie przy grobie świętego Franciszka.

1 / 5

Po raz pierwszy od ponad 200 lat doszło do podpisania encykliki poza murami Watykanu. Ostatni raz wydarzyło się to w 1814 roku, gdy Pius VII, wywieziony wcześniej przez cesarza Napoleona do Francji i przez niego więziony, podpisał w swoim rodzinnym mieście Cesena encyklikę "Il Trionfo".