Według agencji Reutera administracja USA ogłosi pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy w przyszłym tygodniu.

Według agencji Reutera, która powołała się na przedstawicieli władz amerykańskich, na liście przekazanego sprzętu i uzbrojenia mogą się znaleźć radary do obserwacji przestrzeni powietrznej, pociski przeciwpancerne, cysterny wojskowe, a także "pół tuzina" rodzajów amunicji, w tym amunicja czołgowa i rakiety obrony powietrznej oraz precyzyjne rakiety wystrzeliwane z samolotów, pojazdy zabezpieczenia technicznego i sprzęt do budowy przepraw.

Wsparcie USA dla Ukrainy. W sumie kwota przekroczy 35 mld dolarów

Większość sprzętu - za 2,1 mld USD - ma zostać przekazana w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), tj. zakupiona dla ukraińskiej armii, zaś reszta - głównie amunicja - ma pochodzić z magazynów sił zbrojnych USA.

Zatwierdzenie nowego pakietu przez administrację prezydenta Joe Bidena będzie oznaczać, że wartość zadeklarowanej pomocy wojskowej dla Ukrainy przez USA od początku ubiegłorocznej inwazji Rosji przekroczy kwotę 35 mld dolarów.