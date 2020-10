W czasie epidemii było w Polsce 5 proc. więcej zgonów ogółem - przekazał w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił jednak, że w krajach Zachodu ten odsetek jest dużo wyższy. Premier opowiedział się za tym, by od najbliższej soboty, 24 października, strefa czerwona została rozciągnięta na cały kraj.

- Statystyka to nie wszystko. Każdy poszczególny przypadek, każdy poszczególny człowiek to wartość sama w sobie. Staramy się ratować każde życie i stąd to wypośrodkowanie naszej strategii między tymi, którzy chcieliby całkowitego lockdownu, a tymi negacjonistami, którzy nie chcieliby zamykać niczego - stwierdził w "Gościu Wydarzeń" premier Mateusz Morawiecki.



Cztery linie obrony

Bogdan Rymanowski pytał premiera Morawieckiego, czy polski system ochrony zdrowia wytrzyma dzienne przyrosty zakażeń na poziomie 15-20 tys. przypadków.

- Szykujemy się na poszczególne scenariusze w następujący sposób: mamy pierwszą, drugą, trzecią i czwartą linię obrony. Pierwsza linia obrony to nasze obostrzenia, maseczki, testowanie i wyłapywanie przypadków osób chorych. Druga to cały system szpitali, kwarantanny, izolacja, ale przede wszystkim ludzie, medycy. Trzecia linia to dodatkowe łóżka. Tych jeszcze nie ma, ale za kilka dni pojawi się ich w systemie dodatkowe 13 tys. - mówił premier. Zapewniał, że zgodnie z opinią ministra zdrowia Adama Niedzielskiego aktualnie "łóżek przybywa szybciej niż chorych pacjentów".

Czwartą linię obrony stanowią szpitale tymczasowe. - Już dzisiaj budujemy je tak, by za dwa, trzy tygodnie były one gotowe - zapewnił.

"Latem pandemia była w odwrocie"

- Nasza strategia jest bardzo jasna. Naszą strategią jest ochrona całej służby zdrowia. Tak, żeby system mógł leczyć pacjentów zarówno z COVID-19, jak i chronić to, co odbudowywaliśmy latem, kiedy pandemia była w odwrocie - mówił Morawiecki.

Premier zapewniał, że latem udało "się załatwić" m.in. pełne usprzętowienie, pół miliarda maseczek i rękawiczek. - Mamy teraz blisko 3 tys. wolnych respiratorów. Każdy szpital, który chciałby zwrócić się po respirator - zachęcam, nakłaniam do tego, by zwrócić się do Agencji Rezerw Materiałowych - dodawał szef rządu.

Pytany, czy w tej całej sytuacji nie zabraknie personelu medycznego, premier zapewniał, że "prowadzone są szkolenia internistów, pielęgniarek", by mogły obsługiwać respiratory.

"COVID-19 będzie z nami dłuższy czas"

- COVID-19 będzie z nami dłuższy czas. Musimy się uczyć żyć, pracować, kształcić razem z tym covidem - zapewniał premier.

Pytany, czy działania w związku z pandemią nie są wprowadzane zbyt późno, odpowiedział: - Za późno było we Włoszech, Hiszpanii, Francji, gdy określono: osoby powyżej 65. roku życia nie mają wstępu do szpitala.

- To jest dla mnie punkt absolutnie zasadniczy. W najbogatszych krajach zachodu doprowadzono do selekcji pacjentów. Nie chciałbym, by do tego doszło w Polsce - mówił Morawiecki.