Resort Zdrowia poinformował w sobotę, 3 października, o 2367 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarły 34 osoby, z czego aż 11 w województwie wielkopolskim. To kolejny rekord zakażeń w naszym kraju. Łączna liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 98 140, a zgonów do 2604. Wyzdrowiało 72 209 osób.

Nowe przypadki zakażeń dotyczą: 290 osób z woj. małopolskiego, 277 osób z woj. mazowieckiego, 244 osób z woj. pomorskiego, 224 osób z woj. wielkopolskiego, 221 osób z woj. śląskiego, 156 osób z woj. świętokrzyskiego, 152 osób z woj. łódzkiego, 141 osób z woj. podkarpackiego, 126 osób z woj. podlaskiego, 116 osób z woj. lubelskiego, 110 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 76 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 63 osób z woj. dolnośląskiego, 62 osób z woj. zachodniopomorskiego, 56 osób z woj. lubuskiego i 53 osób z woj. opolskiego.



Resort zdrowia poinformował również o śmierci kolejnych 34 pacjentów.



Z powodu COVID-19 zmarły dwie osoby: 36-letni mężczyzna w Warszawie i 80-letni mężczyzna w Chojnicach.

Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 32 pacjentów. To osoby w wieku od 42 do 92 lat, w większości mężczyźni. Aż 11 osób zmarło w województwie wielkopolskim - 10 w Poznaniu i jedna w Nowym Tomyślu.

Łączny bilans koronawirusa w Polsce wzrósł do 98 140 potwierdzonych przypadków. 2 604 osób zmarło, a 72 209 wyzdrowiało. Liczba przypadków aktywnych w tej chwili wynosi 23 327 i jest najwyższa od początku epidemii.

Coraz więcej osób w szpitalach

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w szpitalach przebywa obecnie 2 850 osób, z czego 179 pod respiratorami.



158 038 osób objętych jest kwarantanną, a 21 464 nadzorem epidemiologicznym.



W ciągu ostatniej doby wykonano 30,5 tys. testów.





Epidemia w Polsce

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

