Nowe przypadki koronawirusa pochodzą ze wszystkich województw: śląskiego (2329), mazowieckiego (2040), wielkopolskiego (1891), małopolskiego (1585), dolnośląskiego (1560), pomorskiego (1049), łódzkiego (860), kujawsko-pomorskiego (777), zachodniopomorskiego (745), opolskiego (650), lubuskiego (625), warmińsko-mazurskiego (457), podkarpackiego (448), świętokrzyskiego (368), lubelskiego (303) i podlaskiego (171).



Ponadto 118 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Niedzielne dane oznaczają, że łączna liczba wykrytych infekcji SARS-CoV-2 wzrosła do 3 958 840, a zgonów na COVID-19 - do 91 485.





Ponad pół miliona osób na kwarantannie

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 31 586 łóżek i 2 896 respiratorów. Hospitalizowanych jest 23 219 chorych, z czego 2 113 jest podłączonych do respiratorów. Ponadto na kwarantannie przebywają 512 473 osoby. Ostatniej doby wykonano 17 328 testów.

Od początku epidemii w Polsce wyzdrowiało 3 435 983 zakażonych.

W sumie wykonano 45 511 239 szczepień przeciw COVID-19, z czego 168 962 w trakcie ostatnich 24 godzin. W pełni zaszczepione są 20 835 654 osoby.



Omikron w Polsce. Jest trzeci przypadek

W niedzielę wykryto trzeci przypadek wariantu Omikron w Polsce. Zakażona nową mutacją jest 7-letnia dziewczynka z Gdańska. Wcześniej infekcję koronawirusem przeszła jej matka. Resort zdrowia przekazał, że dzieci z klasy 7-latki były skierowane na kwarantannę, "a te z najbliższego kontaktu mimo braku objawów są kierowane na test".

Pierwszy przypadek wariantu Omikron w Polsce - potwierdzony w czwartek przez katowicki sanepid - stwierdzono u obywatelki Lesotho. Dzień później zanotowano drugą infekcję tą mutacją u trzyletniej dziewczynki z Warszawy.

WHO nie wyklucza, że Omikron omija barierę wytwarzaną przez szczepionki

Światowa Organizacja Zdrowia oceniła w sobotę, że błyskawiczna transmisja wariantu Omikron może być związana "z jego zdolnością do omijania bariery immunologicznej wytworzonej przez szczepienia lub przebycie infekcji".

WHO przypomniała, że informacje o Omikronie są niewystarczające, by ustalić, jak ciężki kliniczny przebieg choroby powoduje, ani jak skuteczna jest ochrona dawana przez istniejące obecnie preparaty.

Organizacja zwraca jednak uwagę, że rośnie liczba hospitalizacji w krajach, w których diagnozuje się wiele zakażeń Omikronem, czyli w Republice Południowej Afryki i Wielkiej Brytanii. W jej opinii istnieje więc niebezpieczeństwo, że ten wariant doprowadzi do poważnego przeciążenia systemów opieki zdrowotnej.

Szef WHO: Omikron rozprzestrzenia się tak szybko jak żaden inny wariant

- Omikron prawdopodobnie można znaleźć w większości krajów świata, mimo że nie został tam jeszcze wykryty. Rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy przy żadnym innym wariancie - stwierdził we wtorek sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Z kolei prof. Richard Neher z międzynarodowej bazy wirusów Nextstrain przyznał, iż obecnie nowa mutacja jest nadal rzadkością w Europie, "ale jeśli nadal będzie się tak rozwijał, to zdominuje Europę za mniej więcej dwa do czterech tygodni". - Obecnie dane z Danii i Wielkiej Brytanii pokazują, że liczba infekcji podwaja się co trzy do czterech dni - wyliczył ekspert.