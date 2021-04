Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19. Ruszyły zapisy dla rocznika 1966

Szczepienia przeciwko COVID-19 obejmą kolejny rocznik. Rejestracja na szczepienia została otwarta dla osób urodzonych w 1966 roku. Na szczepienia można zapisać się na cztery sposoby: dzwoniąc na bezpłatną infolinię (998), rejestrując się poprzez stronę pacjent.gov.pl, wysyłając SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880 333 333 lub kontaktując się bezpośrednio z punktem szczepień przeciwko COVID-19.

Zdjęcie Szczepienia przeciw COVID-19 w Gdańsku / Wojciech Stróżyk / Reporter

W czwartek szef KPRM Michał Dworczyk przekazał, że dotychczas w Polsce wykonano ponad 8,2 mln szczepień przeciwko COVID-19. Od początku tygodnia na przyjęcie preparatu zarejestrowało się 890 tysięcy nowych osób. Wszyscy mają już wyznaczone miejsce oraz termin, w którym przyjmą szczepionkę przeciwko COVID-19.

O północy z czwartku na piątek wystartowała rejestracja dla kolejnych osób. Zapisy zostały otwarte dla urodzonych w 1966 roku, które wcześniej nie zgłosiły swojej gotowości do szczepień. W kolejnych dniach na szczepienia przeciwko COVID-19 będą mogły rejestrować się coraz młodsze osoby. Harmonogram wygląda następująco:



16 kwietnia - rocznik 1966,

17 kwietnia - rocznik 1967,

19 kwietnia - rocznik 1968,

20 kwietnia - rocznik 1969,

21 kwietnia - rocznik 1970,

22 kwietnia - rocznik 1971,

23 kwietnia - rocznik 1972,

24 kwietnia - rocznik 1973.

Jeśli nie zgłosiłeś się na szczepienie w dniu, kiedy startowała rejestracja dla twojej grupy wiekowej możesz to zrobić później, w dowolnym terminie.

Co z kolejnymi rocznikami?

Harmonogram Narodowego Planu Szczepień kończy się póki co na 24 kwietnia, kiedy na przyjęcie preparatu zapisać się będą mogły osoby urodzone w 1973 roku. Dworczyk zapowiedział jednak, że dalszy plan zostanie zaprezentowany wkrótce. - Na początku przyszłego tygodnia podamy informacje dotyczące tygodni kolejnych - mówił minister.

Jak się zapisać na szczepienie przeciwko COVID-19?

E-rejestracja na stronie głównej pacjent.gov.pl. zalogujesz się tam przez profil zaufany lub korzystając z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Po zalogowaniu system zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się najbliżej twojego adresu. Po zakończeniu rezerwacji otrzymasz SMS z potwierdzeniem. Później - dzień przed planowanym terminem system przypomni ci o szczepieniu.



Bezpłatna infolinia - 989. Dzwoniąc na nią możesz zarejestrować siebie lub kogoś ze swoich bliskich. Do zapisu potrzebny jest numer PESEL. Jeśli podczas rejestracji podasz swój numer kontaktowy, na telefon otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówionej wizyty szczepienia. Podczas rejestracji otrzymasz termin i miejsce szczepienia.



SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880 333 333. Wówczas połączysz się z systemem, który przeprowadzi Cię przez rejestrację krok po kroku. Początkowo zostaniesz poproszony o podanie numeru PESEL, a potem kodu pocztowego. System rejestracyjny zaproponuje najbliższy wolny termin szczepienia w punkcie położonym w pobliżu twojego miejsca zamieszkania. W przypadku niedogodności terminu możesz wybrać inną datę. Po zakończeniu rejestracji - na dobę przed zaplanowanym szczepieniem - otrzymasz wiadomość SMS z przypomnieniem terminu i miejsca szczepienia.



Kontakt z punktem szczepień. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by robić to telefonicznie. Wizyta w punkcie może wiązać się z koniecznością stania w kolejce oraz jest bezpośrednim narażaniem na ryzyko zakażenia.

Premier zapowiada następne dawki Pfizera

"Producent szczepionki Pfizer poinformował, że od 26 kwietnia rozpocznie wysyłanie kolejnych dawek do Unii Europejskiej" - przekazał premier Mateusz Morawiecki.

W kwietniu do Polski ma trafić 418 tys. dawek, w maju - 1,2 mln dawek, a w czerwcu - 2,5 mln dawek. "Łącznie do czerwca samej szczepionki Pfizer mamy otrzymać około 4,2 miliona dawek" - napisał szef rządu na Facebooku.



W Polsce szczepienia przeciwko COVID-19 wykonywane są dwudawkowymi preparatami firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca oraz jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.

