- Materiał wideo wskazuje na to, że samolot został zestrzelony . Widać, jak traci wysokość, a następnie pojawia się kula ognia. Obłok dymu widoczny na niebie także wskazuje na eksplozję. Od miejsca wybuchu odchodzi niewielki ślad, który może być śladem pocisku - ocenił w rozmowie z rosyjską redakcją BBC Mark Cancian, ekspert CSIS.

- Wydaje się, że na około jedną do dwóch sekund przed katastrofą na pokładzie wybuchł pożar, a niewielki fragment samolotu oddzielił się od dziobu i zaczął samoistnie opadać. Obłok dymu na nagraniu może wskazywać na wystrzelenie pocisku typu ziemia-powietrze, ale nie da się tego stwierdzić z całą pewnością - oznajmił Christopher Petrov, specjalista ds. obrony powietrznej związany z firmą Janes.

Samolot Ił-76, który rozbił się we wtorek w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim, służy do transportu ludzi i ładunku, w tym sprzętu wojskowego. Zwykle maszyna ta ma pięcioosobową załogę i może przewieźć do 90 osób.