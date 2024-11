Mieszkańcy Jeleniej Góry od wiosny 2016 roku mają dostęp do najwyższej klasy połączeń PKP Intercity , obsługiwanych pociągami Pendolino . Podróż pociągiem kategorii EIP z pierwszej stacji do Warszawy Wschodniej zajmuje obecnie niecałe sześć godzin . Po drodze skład zatrzymuje się w Wałbrzychu, Wrocławiu, Brzegu, Opolu, Lublińcu i Częstochowie .

Na Dolny Śląsk dociera obecnie jedna para połączeń EIP. Wcześnie rano, bo o 4:25, wyprodukowana we Włoszech jednostka ED250 rusza z Jeleniej Góry, po 6 rano jest we Wrocławiu, a po 10:00 kończy bieg w Warszawie. Odjazd w przeciwnym kierunku wyznaczono o 17:10, a do celu Pendolino dociera tuż po 23.