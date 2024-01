Nietypowa interwencja policji w Siemiatyczach . Policjanci myśleli, że zostali wezwani do pacjenta, który awanturuje się podczas udzielania mu pomocy medycznej.

Siemiatycze. Przebrała się za ratownika i wezwała służby

Na miejscu zdarzenia policjanci zastali kobietę w stroju ratownika medycznego. To ona, według informacji służb, miała wezwać funkcjonariuszy z Siemiatycz.

Po kilku pytaniach 46-latka przyznała, że tak naprawdę nie jest ratowniczką medyczną . Co więcej, tłumaczyła, że uniform ratownika medycznego pożyczyła od znajomego .

Akcja w Siemiatyczach. Policja aresztowała "ratowniczkę"

Na jaw wyszło też, że nie był to pierwszy raz, kiedy 46-latka dzwoniła pod numer alarmowy bez żadnej przyczyny. Do takich zdarzeń miało dojść co najmniej kilkanaście razy.