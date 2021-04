- "Wcinanie się" w system szczepień przez 20-, 30-latków nie jest fair. Jeżeli będziemy do tego dopuszczać, to doprowadzi to do sytuacji, że niektóre niezaszczepione osoby będą umierać - mówił w "Gościu Wydarzeń" prof. Miłosz Parczewski, członek Rady Medycznej przy premierze, komentując sytuację ze szczepieniami w Rzeszowie.

Prof. Miłosz Parczewski w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News

"Wczoraj Pfizerem można się było zaszczepić bez zapisów i e-skierowania w przynajmniej dwóch miejscach na Podkarpaciu. Zdjęcia z Rzeszowa, przed jednym z punktów szczepień. Szczepią każdego chętnego. Pfizerem. Czy rząd nam o czymś nie mówi?" - pisał w sobotę na Twitterze Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej.

O sytuacji informowała również Wirtualna Polska. Według relacji mieszkańców szczepione były osoby niezależnie od wieku, a przed punktami ustawiały się długie kolejki. Taka sytuacja miała mieć miejsce m.in przed punktem szczepień w jednym z centrów handlowych.

Prof. Parczewski komentował doniesienia mediów i internautów na antenie Polsat News . Jego zdaniem szczepienie 20- i 30-latków "jest nie fair". - "Wcinanie się w system" jest na tyle nie fair, że ktoś inny umrze. Osoba starsza, 65-, 75-letnia, która nie dostanie szczepionki ma 10-procentowe ryzyko zgonu. Osoba młodsza 0,1-proc. ryzyko zgonu. Jeżeli będziemy do tego dopuszczać, to doprowadzi to do tego, że niektóre osoby, z powodu braku szczepienia będą umierać - powiedział.

Dr Stanisław Mazur, szef centrum medycznego w Rzeszowie, które zajmuje się organizacją szczepień na Podkarpaciu mówi tymczasem w rozmowie z Polsat News, że szczepiono wyłącznie uprawnionych.

Stanisław Mazur, prezes centrum medycznego w Rzeszowie i organizator szczepień na Podkarpaciu

W rozmowie z WP stwierdził natomiast, że "wynik akcji szczepień w Rzeszowie jest całkowicie niezwiązany z bieżącą polityką". - Do szczepień na dużą skalę byliśmy gotowi od dawna. To jest chore, że muszę tłumaczyć się z dobrze wykonanej pracy, jaką są masowe szczepienia - przekonuje.

Przypomnijmy, wybory w Rzeszowie - po niedawnej rezygnacji prezydenta Tadeusza Ferenca - są zaplanowane na 9 maja.

Szef KPRM Michał Dworczyk zapewniał w poniedziałek, że doniesienia o Rzeszowie "nie są prawdziwe". Wszystkie regiony szczepią w podobnym tempie. Rozmieszczenie punktów na Podkarpaciu powoduje, że mieszkańcy części regionu i pobliskich powiatów korzystają ze szczepień w Rzeszowie" - tłumaczył.

