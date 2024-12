Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 11 w Przemyślu. Do siedzącej w samochodzie 60-letniej kobiety podszedł mężczyzna, który oddał strzał z przerobionej broni gazowej. Kobieta z raną postrzałową głowy i prawego ramienia trafiła do szpitala. Według informacji podawanych przez służby jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.