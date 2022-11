Do zdarzenia doszło we wtorek. Krótko po północy strażacy otrzymali wezwanie do Domu Działkowca w Lewinie Brzeskim, gdzie odbywała się zabawa halloweenowa.

Jeszcze przed przybyciem ratowników z budynku ewakuowało się 36 osób. Czterem osobom, w tym jednej nieprzytomnej, musiano udzielić pomocy medycznej.

Kilka osób potrzebowało pomocy medycznej

Dyżurny KW PSP w Opolu wyjaśnił, że "jak się okazało, z kuchenki wydobywał się gaz ziemny. Kilka osób źle się poczuło, jedna straciła przytomność. Dwóm młodym kobietom w wieku 18 i 19 lat pomocy medycznej udzielili przybyli na miejsce strażacy".

- Dwie kolejne poszkodowane, 17-latka i 18-latka trafiły pod opiekę ratowników pogotowia - dodał.