"Wojna o wieś". Rolnicy z Agrounii blokują dk nr 12

Rolnicy z Agrounii zablokowali drogę nr 12 w Rękoraju (woj. łódzkie). Chcą, by spotkał się z nimi premier i by mogli przedstawić mu problemy hodowców trzody chlewnej. Są gotowi przedłużyć swój protest do 48 godzin.